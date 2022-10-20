"Мы пока не стали акционерами "Полярных авиалиний", авиакомпании "Якутия" и "Хабаровских авиалиний", они еще в процессе", — сказал он.

Назвать сроки завершения корпоративных процедур он затруднился, пояснив, что это компетенция акционеров. При этом в августе, презентуя премьер-министру РФ Михаилу Мишустину результаты деятельности и планы авиакомпании, он говорил, что рассчитывает завершить все процедуры до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что акционерные соглашения о передаче пакетов акций "Авроре" подписаны с Чукотским автономным округом ("Чукотавиа") и с Камчатским краем ("Камчатское авиационное предприятие"). Ведется работа по согласованию акционерных соглашений с правительствами Хабаровского края и Якутии.

Флот авиакомпании насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. В будущем предполагается пополнять его за счет судов российского производства.

Авиакомпания "Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. По данным отчета компании за 2021 год, крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов Дальнего Востока, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".