В частности, число заместителей министра экономического развития увеличится с 11 до 12. А число департаментов министерства – с 35 до 37, следует из текста документа, размещенного на официальном правовом портале.

"Изменения в структуре министерства экономического развития необходимы для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.