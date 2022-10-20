"В 2023 году традиционная гонка стартует из села Эссо, финиш запланирован в Усть-Камчатске. Как и в прошлые годы в населенных пунктах — контрольных точках, будет проводиться культурно-просветительская программа для жителей сел", — говорится в сообщении.

Гонка-пролог состоится 25 февраля, а старт традиционной гонки "Берингия" намечен на 26 февраля.

Заявочная кампания для участия в "Берингии" начнется 1 ноября и продлится до конца года.

Зимний фестиваль "Берингия-2023", основным событием которого станет традиционная гонка на собачьих упряжках, пройдет с учетом ситуации в стране.

"В последние годы мы построили нашу работу таким образом, что "Берингия" превратилась в фестиваль и комплекс праздничных мероприятий для всего края. Сегодня сложные времена в стране, и мы сдержанно относимся к проведению праздников. До конца календарного 2022 года принято решение массовые праздничные мероприятия не проводить. Провести и подготовить гонку и фестиваль мы должны с учетом особенностей, которые накладывает текущая ситуация", — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры-участники соревнований проходят около 1 тыс. км в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы.

В 2010 году "Берингии" присвоен статус официального праздника Камчатского края.