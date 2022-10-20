"Будет необходимо (изменить правила въезда и выезда — ИФ), если это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций, то все это будет делаться, без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что решение будет принимать, исходя из складывающейся ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий введение среднего уровня реагирования в восьми регионах РФ, включая Крым и Севастополь.

Указ предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.