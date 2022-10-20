"Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко", — говорится в сообщении.

В свою очередь, источник в Минэкономразвития сообщил "Интерфаксу", что в министерстве будет новый профильный заместитель министра, отвечающий за эту отрасль, его кандидатура еще обсуждается.

"Экономика туризма обладает большим мультипликативным эффектом, объединяя 40 видов деятельности. Более 50 сфер народного хозяйства и свыше 2,5 млн человек участвуют в создании туристского продукта. Вместе с тем существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений. Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма", — отмечают в Минэкономразвития.

Как подчеркивают в министерстве, решение о передаче функций позволит повысить эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передачи его функций Минэкономразвития.