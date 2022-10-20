Как сообщает пресс-служба музея, новый экспозиционный зал Артиллерийского музея, посвященный истории военной связи России, призван познакомить посетителей с основными вехами ее развития — от зарождения до современности. Экспонаты зала иллюстрируют наиболее яркие моменты этого пути.

В начале экспозиции демонстрируется пехотный барабан гвардейских частей как напоминание о том, что к XVIII в. он стал одним из важнейших инструментов для управления войсками. Первый официальный документ на Руси, регламентирующий обязанности барабанщика как военнослужащего, подающего установленные сигналы с помощью барабана (отбивающий барабанные бои), появился при царе Алексее Михайловиче.

В начале XIX века почта и подвижные средства связи уже не обеспечивали быстроту передачи документов. Поэтому русские учёные и изобретатели работали над созданием технических средств связи.

В 1832 году российским ученым и дипломатом Шиллингом был изобретен первый в мире работоспособный электромагнитный телеграфный аппарат и предложена идея строительства воздушных телеграфных линий. В экспозиции представлена точная копия телеграфного аппарата Шиллинга, а также ряд фотографий, рассказывающих о деятельности ученого.

Следующий раздел экспозиции украшает одна из частей триптиха знаменитого русского художника-баталиста Верещагина — монументальное полотно "Атака". Помимо прочего оно напоминает о появлении первого телеграфа в России. На нем изображен один из эпизодов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов — атака турецкой крепости Плевна. Тогда непосредственно в боевых действиях участвовало уже пять военно-телеграфных парков. Широкое применение в армии телеграфа способствовало значительному улучшению управления войсками.

В экспозиции представлены предметы, рассказывающие о русском ученом Александре Попове и его научной деятельности. В их числе подлинный первый (опытный) сконструированный им радиоприемник. Он поступил из лаборатории Попова в Кронштадте (из так называемого кронштадтского кабинета). Здесь же можно увидеть и радиостанцию системы Попова — Дюкрете, физические приборы, а также документы, иллюстрирующие приоритет русского ученого в изобретении радиосвязи.

В отдельной витрине демонстрируются средства световой оптической связи — лампы Миклашевского и Монжена, гелиограф или "солнечный телеграф", светосигнальный фонарь фирмы "Каш и Ко". С их помощью длинными и короткими световыми вспышками по системе Морзе осуществлялась сигнализация.

Представленная на экспозиции специальная тренировочно-постовая корзина, рассчитанная на двух голубей, свидетельствует о том, что со второй половины XIX века и особенно в годы Первой мировой войны этих птиц использовали для доставки корреспонденции.

Становлению войск связи Красной Армии посвящена отдельная часть экспозиции, где демонстрируются не только уникальные технические образцы, но и документы, фотографии и живописные полотна из собрания музея.

Большой раздел экспозиции знакомит со средствами связи в годы Великой Отечественной войны. Среди них немало мемориальных вещей, таких как телеграфный аппарат Бодо, который находился в Смольном во время блокады Ленинграда, телеграфный аппарат, изъятый советскими солдатами из штаба фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Особо ценным экспонатом является микрофон, который был установлен на столе маршала Советского Союза Георгия Жукова в Карлсхорсте во время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. В отдельной витрине — личные вещи первого маршала войск связи Пересыпкина, который на протяжении всей войны возглавлял Главное управление связи Красной армии. В экспозиции представлены также и трофейные средства связи.

В центре зала установлена одна из наиболее распространенных в вооруженных силах в 1960-е годы командно-штабная машина (КШМ) Р-125, которая дала начало нескольким поколениям КШМ. В ее составе оборудованы рабочие места командиров и радистов, обеспечивающие ведение радиосвязи как на месте, так и в движении.

Завершает экспозицию макет станции тропосферной связи, оригинальные аналоги которой можно увидеть на внешней экспозиции музея. Там же представлены и другие образцы современных средств связи, которые в силу их больших размеров невозможно включить во внутримузейное пространство.

Кроме того, на новой экспозиции можно посмотреть документальный фильм, посвященный истории отечественных войск связи. Для юных посетителей предусмотрена интерактивная зона — "Засекреть информацию — напиши тарабарскую грамоту". Именно так именовался шифр, широко использовавшийся в Древней Руси для тайной переписки.