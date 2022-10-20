"Для нас для всех это неожиданность. Но тот состав Ростуризма и тот Ростуризм, который мы наблюдали в последние годы, сделал очень многое: была проведена огромная работа по перезапуску отрасли, внесено много инноваций, очень эффективных мер поддержки, что позволило сохранить отрасль в самые сложные моменты", — сказал он.

По словам Уманского, "страшно представить, что в ковидный период у руля Ростуризма оказались бы не люди, которые были там до сегодняшнего дня".

"Мы с огромной благодарностью относимся к Ростуризму в том составе, в котором он работал последние годы. Мы очень благодарим за программы кешбэка, субсидирование чартерных программ, грантовую поддержку некапитальных отелей, глэмпингов, кемпингов, за нацпроект в целом. Мы надеемся, что лучшие инициативы, которые были запущены Ростуризмом будут реализованы и поддержаны в Минэкономразвития", — добавил и.о. президента РСТ.

Он напомнил, что туристическая отрасль не впервые меняет руководство.

"Она очень часто на нашей памяти переходила от одного ведомства к другому, у нас уже выработана привычка. И, скорее всего, в самой передаче ничего страшного нет. Важно, чтобы прежние принципы и подходы имели продолжение. Мы очень надеемся, что Минэкономразвития сможет проанализировать лучшие практики и продолжит их реализацию", — подчеркнул Уманский

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.

Ростуризм был создан в 2004 году в результате реорганизации Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. В первые годы Ростуризм напрямую подчинялся правительству, в 2008 году он перешел в подчинение министерства спорта и туризма, в 2012 году – Минкультуры. В сентябре 2018 года Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития. В феврале 2019 года главой ведомства была назначена Зарина Догузова. В июне 2020 года оно было переведено в прямое подчинение правительства.