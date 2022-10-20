Перекладину креста обнаружил председатель Ейского районного отделения Русского географического общества (РГО) Юрий Балабаев.

Предположительно, крест на берегу притока Колымы — реки Омолон — установили в конце 18 века русские казаки, осваивавшие новые земли на севере Дальнего Востока. Представители Магаданского и Краснодарского отделений РГО планируют провести экспедицию для исследования и восстановления артефакта.

Крест в 1981 году обнаружили советские геологи во время экспедиции, однако позднее его следы затерялись. Позднее выяснилось, что его отправили в музей в Магадан, на некоторое время об артефакте все забыли.

Спустя годы Балабаев обнаружил его в запасниках музея. Он числился как перекладина и пролежал там около 40 лет.

По его мнению, крест установлен казаками-первопроходцами, которые искали короткий путь на север Камчатки.

"Омолон — быстрая таежная река, и вряд ли казаки продвигались по ней летом. Скорее всего, они шли либо на лошадях, либо на оленях. А значит, передвигались они зимой и где-то вынуждены были "летовать", когда сходил лед. Мне кажется, этот крест указывал место, где они могли переждать лето", — приводятся в сообщении слова председателя Ейского районного отделения РГО

Он также обратился ко всем, кто может помочь в расшифровке текста, поучаствовать в изготовлении реплики креста, организовать совместно с Магаданским и Краснодарским отделениями РГО проект по возвращению реликвии.