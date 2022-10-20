"Рост перевозок произошел за счет внутренних воздушных линий, где было перевезено 898,9 тыс. пассажиров, что на 13% больше аналогичного периода 2021 года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот возрос на 20% — до 1,3 млн пассажиро-километров.

Авиакомпания выполнила 13 тыс. 466 рейсов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Воздушные суда авиакомпании перевезли более 3,1 тыс. тонн грузов и почты (рост на 8%).

Как сообщалось, "Аврора" в 2021 году перевезла 1 млн 68,7 тыс. пассажиров, что на 34% превысило показатель предыдущего года.

Флот авиакомпании насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.

Авиакомпания "Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".