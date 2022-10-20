Новый проект зон охраны памятников архитектуры в Пскове, разработка которого близится к завершению, обсудили на заседании регионального совета по охране объектов культурного наследия.

Документ предполагает сокращение зон охраны, деление единой зоны в историческом центре Пскова на 14 территорий, 12 из которых включают в себя особо ценные объекты культурного наследия. Охранные зоны будут сохранены вокруг объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В целом в городе планируется расширить зоны регулируемой застройки по сравнению с предыдущими регламентами. Также предполагается, что проект будет интерактивным — о зонах и памятниках можно будет узнать на специальной интерактивной карте на сайте профильного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Вопрос повестки губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал непростым. По его словам, над такой масштабной задачей специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области трудились три года. "Требования охранных зон определят дальнейшее развитие исторической части города и туристической составляющей экономики", — цитирует пресс-служба губернатора.

Он пояснил, что главная суть концепцию — исторический облик города останется неизменным, но при этом будут реализованы новые подходы к зонированию. "Планируется создать 14 зон. Каждая будет поделена на подзоны: будь то набережная, парк или смотровая площадка. Во всех случаях будут предусмотрены свои нормативы. Без такого гибкого инструмента нельзя выстроить эффективную туристическую инфраструктуру", — подчеркнул Ведерников.

Концепция сохранит и принципиальные запреты, в том числе недопустимость многоэтажной застройки в центре Пскова. При этом предполагается развивать перспективные площадки, которые портят исторический ландшафт города своей запущенностью. Но по всем направлениям губернатор предложил соблюдать баланс: "Нужно сделать все для сохранения объектов культурного наследия. С другой стороны, нужно дать возможность Пскову развиваться, становиться комфортнее и привлекательнее".

Митрополит Псковский и Порховский Тихон подчеркнул, что "то, что делается сейчас в Пскове, очень важно". "Если будет создан мощный пилотный проект, где приоритетом останется сохранение внешнего облика города, но в то же время мы обеспечим паломническую и туристическую доступность, нормальную жизнь псковичей рядом с памятниками архитектуры — это будет серьезным примером для всей страны", — приводит пресс-служба слова митрополита.

В ходе мероприятия прошла активная дискуссия по концепции проекта зон охраны памятников в Пскове, было решено вынести на общественное обсуждение проект зон охраны. "Чтобы каждый — от эксперта до рядового гражданина — мог детально ознакомиться с ним, высказать свою точку зрения. Учитывая это, примем окончательное решение", — заключил губернатор Ведерников.