Как сообщила Федерация еврейских общин России, на выставке будет представлено 98 работ из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитажа, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, ряда областных художественных музеев и частных коллекций.

Среди художников, чьи произведения будут показаны в экспозиции, Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Анна Лепорская, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Вера Ермолаева, Михаил Векслер, Павел Филонов, Михаил Матюшин, Эдуард Криммер, Роберт Фальк, Дмитрий Санников, Иван Гаврис и другие.

"Русский авангард — самое известное направление русского искусства в мире. Оно оказало колоссальное влияние на всю визуализацию современного мира: от изобразительного искусства до дизайна и моды", — сказал журналистам президент ФЕОР Александр Борода. Раввин выразил надежду, что посетители выставки смогут "если не понять, то хотя бы уловить неповторимый дух авангарда и сверхзадачу авангардистских художников, а также увидеть беспредметность нашего мира так, как ее видели новаторы первой трети ХХ века".

Центральная тема выставки — история одного из наиболее ярких этапов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства: от формирования объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства") в Витебском художественном училище, куда Малевич был приглашен преподавать в 1919 году, до периода постсупрематизма 1930-х, когда рядом с ним остались только самые верные ученики.

Выставка будет работать до 19 февраля 2023 года.