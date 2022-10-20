"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития РФ функции упраздняемого агентства", — говорится в тексте документа.

Среди передаваемых функций – выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере туризма и туристской деятельности, координация деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, оказание государственных услуг, управление государственным имуществом.

Второй блок передаваемых функций связан с осуществлением государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестацию инструкторов-проводников, а также за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Минэкономразвития также передаются правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности.

Указ предлагает правительству определить численность служащих Минэкономразвития в связи с передачей ему функций Ростуризма.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 20 октября.

Как уточняет пресс-служба Минэкономразвития, курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года. Тогда же экономическому ведомству были переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. В июне 2020 года Путин подчинил Ростуризм напрямую правительству РФ.

С февраля 2019 года Ростуризм возглавляет Зарина Догузова, она сменила на этом посту Олега Сафонова.