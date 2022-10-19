"Получаю много вопросов по поводу туристических поездок в наши популярные южные регионы – Крым и Краснодарский край. На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", — написала она в своем телеграм-канале.

Как подчеркнула Догузова, туристы, которые уже находятся в этих регионах, могут продолжать свой отдых в плановом режиме.

"Если вы только планируете поездку, то на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет", — подытожила она.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности, главы субъектов будут принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим — средний уровень реагирования.