Ранее предполагалось, что ремонт станции начнется до конца 2022 года. Отмечается, что перенос сроков ремонтных работ связан с неготовностью к запуску альтернативного наземного пассажирского транспорта — трамвайных "шаттлов" от "Ладожской" до ближайшей станции метро "Новочеркасская".

"Состояние трамвайных путей неудовлетворительное — не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади. Принял решение перенести закрытие "Ладожской" на ремонт на первый квартал 2023 года. К этому времени все работы должны быть завершены", — написал Поляков.

К 2023 году планируется также обустроить выделенную полосу на Заневском проспекте для общественного транспорта, организовать временную посадочную площадку для трамваев на Гранитной улице вблизи остановок трамвая "Чижик".

Капитальный ремонт станции "Ладожская" займет 11 месяцев.

Станция метро "Ладожская" входит в состав Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии, расположена между станциями "Большевиков" и "Новочеркасская". Возле станции находится Ладожский железнодорожный вокзал, на который в том числе прибывают некоторые поезда из Москвы.