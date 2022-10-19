"Президент также ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, в Крыму уже активно идет работа по каждому из озвученных президентом направлений, дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий введение среднего уровня реагирования в восьми регионах РФ, включая Крым и Севастополь. Указ предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.