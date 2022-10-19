Так, негосударственным и немуниципальным некоммерческим музеям снизили требования для освобождения от уплаты налога на имущество. Теперь получателями налоговых льгот станут предприятия, получающие по меньшей мере 50% доходов от осуществления музейной деятельности, а не 70%, как было ранее. Льгота будет действовать до 1 января 2031 года.

Оренбургская детская железная дорога (входит в состав Южно-Уральской железной дороги, филиал ОАО "РЖД") освобождается от налога на имущество на три года.

Кроме того, были расширены уже имеющиеся льготы для аграриев. Некоторым сельхозпроизводителям с 2023 года налог на имущество снизят на 70%. На пониженный налог могут рассчитывать предприятия сферы растениеводства и животноводства со среднемесячной заработной платой на одного работника не менее 1,75 МРОТ, получающие по меньшей мере 70% выручки от основной деятельности. Льгота будет действовать до 2027 года.

Сообщается также, что новые государственные амбулатории и стационары освобождаются от налога на имущество.

Онкологическим диспансерам и перинатальным центрам льготный налоговый период продлили до 1 января 2026 года.