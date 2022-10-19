По данным Lux Express, в первой половине октября продажи билетов на рейсы по двум направлениям сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом сентября.

"Сейчас в целом низкий сезон. До того, как Финляндия запретила въезд с туристическими визами, часть пассажиров с эстонского направления пересели на автобусы в сторону Хельсинки. Кроме того, в середине недели мы стали наблюдать интерес со стороны тех пассажиров, кто собирается путешествовать с туристической визой транзитом через Финляндию в шенгенскую зону или другие страны, где нет ограничений на туристические поездки для граждан России", — отметила руководитель отдела продаж и маркетинга АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева.

Lux Express по маршруту из Петербурга в Таллин в настоящее время отправляет 48 рейсов в неделю. На линии Петербург-Хельсинки автобусы совершают 35 еженедельных отправлений.

В пресс-службе Ecolines сообщили, что также наблюдают сокращение числа пассажиров на своих рейсах из России в Эстонию и Финляндию.

"Загрузка на эстонском направлении существенно снизилась. На финском направлении также существенно уменьшилось количество пассажиров. С туристическими целями уже никто не едет. Переориентации потока туристов с финского и эстонского направления нет, есть исчезновение этого потока, так как нет альтернативных зарубежных направлений", — сказал агентству представитель Ecolines Андрей Волков.

Автобусы Ecolines отправляются из Петербурга в Таллин 2 раза в день, из Петербурга в Хельсинки — 3 раза в день.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. С 30 сентября Финляндия ввела запрет на въезд для россиян по туристическим визам.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. В частности, до введения коронавирусных ограничений перевозчик осуществлял рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая его и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.