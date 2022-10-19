"На территории Липецкой области указом президента РФ введён уровень повышенной готовности. Ряд горячих голов уже поспешил нафантазировать себе закрытие региона, ограничение движения транспорта и прочее... Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения — заблаговременно оповестим", — написал глава региона своем телеграм-канале.

Он также отметил, что ситуация в регионе находится на контроле властей.

"Мы регулярно проводим заседания, посвящённые обеспечению безопасности в Липецкой области. Все необходимые меры на текущий момент приняты и выполняются. Сейчас ведём большую работу по приведению в надлежащий вид укрытий, обеспечиваем безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений", — написал Артамонов.