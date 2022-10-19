"В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация. Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что указом президента РФ в регионе введен средний уровень реагирования, все службы и ведомства Ростовской области уже приступили к его исполнению.

"Обо всех новых решениях и о том, какие дополнительные меры будем вводить — в рамках тех полномочий, которыми сегодня своим указом наделил регионы глава государства, обязательно буду вас информировать", — отметил Голубев.