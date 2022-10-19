По данным организаторов, на портале премии зарегистрировалось 300 представителей индустрии, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров, 13 горных банных комплексов и 4 апре-ски.

"Самая востребованная номинация среди горнолыжных курортов – "Лучший в России горнолыжный курорт в черте города" ("домашний курорт"), в ней зарегистрировалось 75 горнолыжных комплексов. На звание лучшего горнолыжного курорта для семейного отдыха претендуют 73 участника, претендентами на победу в главной номинации "Лучший горнолыжный курорт России" – 61, а к самым событийным горнолыжным курортам себя причислили 32 номинанта", — рассказал Виноградов.

По его словам, за участников в 29 представленных номинациях свой голос отдали более 100 тыс. человек из всех регионов России.

"Такой масштабный опрос предпочтений горнолыжников в рамках страны проводился впервые, он стал своеобразной всероссийской переписью горнолыжной отрасли России. Активнее всего были гости больших горнолыжных курортов федерального значения, но количество различных номинаций даёт шанс на победу всем", — добавил Виноградов.

В отдельных номинациях – "Инвестиционный проект года", "Лучший спецпроект о горнолыжном туризме в СМИ", "Медийная персона горнолыжной отрасли" – победителей выберет экспертное жюри.

Одна из номинаций премии – "Лучшее digital-решение", ее поддерживает Ростуризм. В числе претендентов – курорты, которые разработали собственные мобильные приложения.

"В последние годы мы видим, что IT-решения в горнолыжной индустрии качественно поменяли пользовательский опыт туристов – активно развиваются технологии, делающие активный отдых в горах комфортнее. Наша задача – отмечать лучших и популяризировать цифровизацию горнолыжного отдыха в России, создавая условия для повышения конкурентоспособности Российской Федерации как направления для активного туризма", — отметила замруководителя Ростуризма по цифровой трансформации Евгения Чухнова.

Торжественная церемония награждения премией состоится в Москве в конце ноября.