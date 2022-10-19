"Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки. Сегодня вечером проведу оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами. Обсудим, какие дополнительные меры надо ввести в рамках полномочий, данных указом президента. О принятых решениях — сообщу", — написал он в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, сейчас в Севастополе ситуация стабильная, органы власти работают в рамках "желтого" уровня террористической опасности.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий введение среднего уровня реагирования в восьми регионах РФ, включая Крым и Севастополь. Указ предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Губернатор отметил, что три пункта из указа президента вызывают у жителей много вопросов — это временное отселение жителей в безопасные районы, введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, ограничение движения транспортных средств.