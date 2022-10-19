"На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики", — говорится в телеграм-канале областного правительства.

Отмечается, что на текущий момент оперативная обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения.

В настоящее время в Воронежской области началось формирование штаба. Первое заседание штаба состоится 20 октября.

Глава Курской области Роман Старовойт также заявил об отсутствии ограничений на передвижение в регионе после указа президента.

"На данный момент введение новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы, не вводится. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим", — написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что первое заседание штаба по исполнению указа президента состоится завтра, на его уровне будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе.

Ранее сообщалось, что в среду президент РФ Владимир Путин поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности, главы субъектов будут принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне. На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим — средний уровень реагирования.