По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы выросли на 190,7%. При этом данный показатель почти сравнялся с уровнем аналогичного периода "допандемийного" 2019 года, когда был зафиксирован пик визитов международных путешественников в страну, — составил 97,5% от него.

Больше всего средств за 9 месяцев 2022 года потратили визитеры из России — $563,4 млн. Они лидируют и согласно показателям сентября — $95,5 млн, далее следуют путешественники из ЕС — $44,7 млн, на третьем месте турки — $35,8 млн.

Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,9 млн, что составляет 53,8% относительно уровня января-сентября 2019 года. Из общего числа поездок 2,7 млн были туристическими (рост на 147,5%), это составляет 67,8% относительно уровня 2019 года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.