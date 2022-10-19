"В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", — написал мэр в своем блоге в среду.

Он добавил, что во исполнение указов будут приняты необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

По словам мэра, задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и другим будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами в рабочем режиме.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности, главы субъектов будут принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

"Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов РФ, названных в пункте 3 настоящего Указа, режим (уровень повышенной готовности)", — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

В третьем пункте данного указа на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим — средний уровень реагирования.

Путин также поручил Собянину подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных его новым указом.