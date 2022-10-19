"Пляжная Индия обещает стать хитом зимних продаж, и мы открываем продажу нового направления – Гоа на регулярных прямых рейсах "Аэрофлота" и Air Arabia с комфортной стыковкой в Шардже. Также мы помогаем с оформлением и оплатой электронной индийской визы, которая делается в кратчайшие сроки (от двух дней) и дает право пребывания в стране до 30 дней. Для vip-клиентов есть специальное подразделение, которое работает по индивидуальным запросам", — рассказали в компании.

Как отметили в Space Travel, россиянам доступна для бронирования широкая отельная база – от бюджетных 4* до премиум-класса в Южном Гоа и Северном Гоа.

"Для тех, кто хочет провести всю зиму на берегу Индийского океана ассортимент отелей дополнен арендой вилл и апартаментов высокого уровня в формате Long Stay, с бассейном и собственной территорией. Особенно актуально это будет для тех, кто может работать онлайн", — пояснили в компании.

Туристам на Гоа предложат разнообразные экскурсионные программы от классического "Золотого треугольника" с посещением Дели, Агра, Джайпура до поездок в аутентичные города, например, в Харидвар или Амритсар с сопровождением русскоговорящего гида.

"Кстати при выборе такого комби-тура есть возможность прилета в Дели, а вылета из Гоа прямым рейсом "Аэрофлота", — подчеркнули в Space Travel.

Для поездки в Индию необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и оформить национальную визу.