"Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов РФ, названных в пункте 3 настоящего Указа, режим (уровень повышенной готовности)", — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

В третьем пункте данного указа на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим — средний уровень реагирования.

В соответствии с документом главам субъектов, входящих в состав ЦФО и ЮФО, поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Кроме того, главы субъектов должны реализовать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Также должны быть реализованы меры по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Меры также коснутся и ограничений движения транспортных средств и осуществление их досмотра, а также введения контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Кроме того, президент распорядился ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя средний уровень реагирования.

В рамках этого режима высшие должностные лица указанных регионов, согласно документу, "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения".

В частности, главы этих субъектов реализуют меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

В числе мер, которые реализуют губернаторы, также введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Они также отвечают за временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений, введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Кроме того, губернаторы могут ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Указ президента подписан в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ в связи с введением военного положения на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.