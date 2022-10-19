Согласно материалам дела, ранее в полицию поступил ряд обращений граждан, воспользовавшихся услугами некой туристической фирмы.

По версии следствия, турагент — 30-летняя жительница Калуги получала от клиентов полную предоплату туров, но билеты не покупала, отдых не бронировала, перестала выходить на связь, а деньги потратила на собственные нужды.

Общий ущерб, причиненный 33 гражданам, составил в общей сложности более 2 млн рублей, говорится в сообщении.

"Окончательное решение по данному делу примет суд", — отмечает пресс-служба.