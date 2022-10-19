"Будет очень интересно в самом Эрмитаже. Это выставка вместе с ГМИ им. Пушкина "Салоны" Дени Дидро. Тут много всего замечательного: это Дени Дидро, Екатерина, приобретения. Будет еще одно: вместе покажем картины, которые разделены между нами", — сказал Пиотровский на совещании с министром культуры РФ Ольгой Любимовой в среду.

Выставку, посвященную французскому писателю, философу-просветителю и драматургу, основавшему "Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел", представят в начале декабря.

С 18 мая в Основном музейном комплексе Государственного Эрмитажа откроется выставка "Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей". Кроме того, в Зимнем Дворце с 23 июня откроется выставка "Цари и рыцари. Романовы и их любовь к Средневековью".

Выставка "Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II" откроется в Эрмитаже с 23 мая.

В октябре Эрмитаж планирует представить выставку "Художественное наследие староверов Поморья в собрании Государственного Эрмитажа". В июле в Основном музейном комплексе Эрмитажа откроется выставка "Андреа Мантенья и графика североитальянского Возрождения". В конце декабря 2023 года запланировано открытие выставки "Путешествие в страну детства. Советский и современный фарфор. Из цикла "Поднесение к Рождеству".

Выставку о реконструкции здания Эрмитажа 1920-1950 годов архитектором Сивковым откроют в Эрмитаже в сентябре.