"Процесс идет. Во многих европейских странах, западных странах, не по нашей вине, а из-за того, что были агрессивные действия местных властей, были высланы наши дипломаты. Конечно, мы сейчас стараемся переориентировать, перенаправляем людей, не только этих, но и других, туда, где у нас очень много работы, в первую очередь в СНГ, страны Азии", — сказал Иванов журналистам.

"Есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или проживают люди. Такие точки вы все знаете", — добавил он.

По словам замминистра, речи о дальнейшем сокращении количества дипломатов, а также дополнительном закрытии генконсульств в западных странах не идет. "У нас и так минимальное везде количество, в ряде стран европейских никакого количества не осталось, кроме посла, там уже некуда уменьшать количество", — отметил Иванов.

По его словам, сотрудники МИДа будут постепенно переориентироваться на те направления, где они востребованы, в том числе в Азии, Африке и СНГ.

Отвечая на вопрос о том, увеличилась ли нагрузка на консульства в ряде стран в связи с выездом россиян, замглавы МИД РФ подчеркнул, что "работы везде больше становится; и с этим связано, но не в первую очередь".

"В принципе не так много стран, куда можно поехать отдыхать, в Турцию и ряд других стран, страны СНГ. По разным причинам работы прибавляется, но это уже не первый год длится. Я бы не связывал. Если мы говорим про какой-то отъезд, то мы пока не почувствовали — консульские сотрудники — работы не прибавилось за последний месяц-два", — сказал он.