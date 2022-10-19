"Еще один проект — "Клады". Это ещё одно классическое собрание ГИМ, потому что существенная часть нашего музея — это археология, и мы храним уникальные комплексы, которые были обнаружены начиная с 19 века, с момента формирования музея", — сказал Левыкин в ходе совещания с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Всего ГИМ в следующем году планирует провести 24 выставки, из них 16 — стационарных, восемь — передвижных.

В конце марта в главном здании ГИМ запланировано открытие выставки "Казачья гвардия — гордость Российской империи", на которой будет представлено около 300 предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики, а также униформа, оружие, нумизматика и исторические документы из собрания музея. Выставка посвящена истории казачьих частей в Российской императорской гвардии.

В середине мая ГИМ представит выставку "Сокровища полковых музеев", на которой будут представлены мемориальные предметы военной истории из полковых музеев, офицерских собраний и личных коллекций. Среди них — шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды.

В марте Исторический музей планирует открыть выставку "110 лет российской анимации", которая продлится до конца июня. Экспозиция расскажет об исторических перипетиях, сформировавших российскую анимацию за эти 110 лет, а также даст возможность углубиться в технологию создания мультипликационных фильмов и познакомиться с разнообразным профессиональным спектром цехового процесса работы над ними.

Совместно с Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей, ГМИИ им. Пушкина и ряда других музеев, ГИМ создаст выставку "Новороссия", которая осветит ключевые аспекты истории территории, вошедшей в 1764 году в состав Российской империи. Музейные экспонаты, архивные документы и фото- и кино-материалы представят развернутую информацию о Новороссии.

В сентябре в музее откроется выставка "Петергоф. Сокровища Российской императрицы", на которой будут представлены экспонаты из Петергофа. На выставке будут представлены произведения, "характеризующие художественный вкус императрицы Александры Федоровны, супруги российского императора Николая I".

В конце 2023 года ГИМ с Музеями Кремля, Государственным Эрмитажем, Государственным музеем-заповедником (ГМЗ) "Царское село", Пушкинским музеем, Русским музеем и другими представит выставку "Клады" на которой посетители смогут увидеть самые известные клады из коллекций музеев.

На выставке представят знаменитого Зарийского бизона, вырезанного из бивня мамонта, античный Мзымтинский клад серебряной посуды из Сочи, раннеславянские Суджанские клады воинской элиты, Суздальское оплечье, спрятанное во времена Батыева нашествия, Симферопольский клад золотых украшений, драгоценных поясов с пайцзой, владельцы которого собирали его на протяжении нескольких поколений, а также обнаруженные недавно Нарышкинский клад серебряных сервизов.