Участники программы в течение полугода совместно с опытными экспертами и наставниками разработают туристские маршруты промышленной направленности, создадут проекты и решения, знакомящие с современными технологиями, рабочими и техническими профессиями, процессами производства и качеством российской продукции.

"Промышленный туризм — перспективное направление, которое позволяет создать положительный имидж предприятий, расширить деловые связи, способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров. Успешный опыт есть в нашем советском прошлом, когда школьники и студенты знакомились с производством. Очень многие молодые люди выбрали профессию, которую увидели "изнутри" во время таких экскурсий", — приводятся в пресс-релизе слова главы Оренбуржья Дениса Паслера.

В команду Оренбуржья вошли компании "Аккерманн Цемент", "Оренбургхладокомбинат" (производство мороженого — ИФ), "Уральская сталь", "Тритон" (пивоваренный завод "Крафт"), "Газпром добыча Оренбург", "Оренбургские минералы", "ОренбургШаль", производственный кооператив "Оренбургские Пуховницы", производственное отделение "Информэнергосвязь" филиала ПАО "Россети Волга" — "Оренбургэнерго", Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро", представители вузов и туроператоров.

"Экспертный совет под председательством заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных определил регионы, представившие лучшие заявки на участие во Всероссийском акселераторе по развитию промтуризма "Открытая промышленность". Оренбургская область вошла в первую пятёрку", — отмечает пресс-служба.

Всего в программе примут участие 159 предприятий в составе команд из 20 регионов РФ.

Всероссийский акселератор по развитию промтуризма "Открытая промышленность" организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с РАНХиГС и при поддержке Минпромторга России.

Туристические продукты, разработанные в рамках акселератора этого года, интегрируют в федеральные проекты, направленные в том числе на профориентационное развитие детей.