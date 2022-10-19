"Завершили работу (речные маршруты — ИФ): "Бочманово — Притыка" в Коломне и "Серпухов — Сады" в Серпухове. Еще один водный маршрут в Лыткарино продолжит работу до 20 ноября. По нему от причала "Лыткарино" до причала "Андреевское" следует теплоход "Стриж-7", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за пять месяцев порядка 28 тыс. раз жители и гости Подмосковья воспользовались речными маршрутами, проходящими на территории Коломны, Серпухова и Лыткарино. На маршрутах в Коломне с начала сезона проехали свыше 4,4 тыс. пассажиров, в Серпухове — 7,9 тыс., маршрутом в Лыткарино воспользовались более 15,5 тыс. пассажиров.

Больше всего пассажиров воспользовались речным транспортом в июле — 7,5 тыс. раз.