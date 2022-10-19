Этой осенью сразу несколько авиакомпаний анонсировали прямые и стыковочные рейсы для путешествий в страны Юго-Восточной Азии, а также на Шри-Ланку и в Индию. Туроператоры планируют осуществлять перелеты на гарантированных блоках мест.

Так, "Аэрофлот" с 30 октября возобновляет полеты в Бангкок и на Пхукет (Таиланд), они будут выполняться семь раз в неделю. А со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа (Индия). Кроме того, перевозчик уже запустил с 9 октября рейсы из Москвы в Коломбо на Шри-Ланку, они выполняются два раза в неделю. А с 3 ноября добавятся четыре рейса авиакомпании AZUR air: вылеты запланированы как из Москвы, так и из Красноярска, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Кроме того, с 29 октября авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает регулярный рейс из Владивостока в крупнейший город Лаоса — Вьентьян. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам.

Право на полеты в юго-восточном направлении получила и авиакомпания S7. Она со 2 ноября возобновит регулярные авиарейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд) с частотой пять раз в неделю. С 9 декабря авиакомпания сделает перелеты по этому маршруту ежедневными. В свою очередь, крупные туроператоры "Интурист", Pegas Touristik и другие сообщили о запуске продаж туров на Пхукет и в Паттайю, сформированных на этой перевозке (со стыковками).

"Таиланд вошел в топ-5 популярных направлений на новогодние каникулы, также пользуется популярностью и на осенне-зимние заезды. Сказывается эффект отложенного спроса. Часть премиальных отелей на Пхукете или Краби уже начали присылать остановки продаж", — пояснили в пресс-службе туроператора "Интурист".

Во вторник авиакомпания "Икар" объявила о планах выполнять с 6 ноября рейсы из Хабаровска на Пхукет. Полеты будут осуществляться раз в неделю, по воскресеньям. Также заявлены вылеты из Москвы Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Программа "Икара" будет реализована совместно с туроператором Pegas Touristik.

FUN&SUN этой зимой предложит туры во Вьетнам, Индонезию и Таиланд со стыковкой в Казахстане. Так, рейсы в Таиланд будут выполняться авиакомпанией SCAT по маршрутам Москва – Алма-Аты – Пхукет и Москва – Алма-Аты – Бангкок.

"Юго-Восточная Азия у нас в топе продаж. Спрос высокий: Таиланд мы продаем как на блоках SCAT, так и на регулярных рейсах, которые продаются не менее активно", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе FUN&SUN.

Туры в Таиланд на стыковочных рейсах в Казахстане будет предлагать и туроператор Pegas Touristik. Компания берет гарантированные блоки мест на рейсах Air Astana и Sunday Airlines ("дочка" SCAT). Полеты будут выполняться с 30 октября в Бангкок, Паттайю и на Пхукет.

Между тем, самостоятельных туристов могут заинтересовать и путешествия со стыковками во Вьетнам. С конца сентября вьетнамская Vietjet Air начала выполнять рейсы из Камрани в Нур-Султан и Алма-Ату с частотой 2-3 раза в неделю. Из Москвы и регионов в Казахстан летает много российских авиакомпаний. А добираться из Камрани до популярного курорта Нячанг меньше часа.