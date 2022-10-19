"Города украсим. Иллюминация, другие атрибуты Нового года должны обязательно быть. На Советской площади в Ярославле будут массовые гуляния", — сказал Евраев.

Он отметил, что на Советской площади Ярославля также появится каток — в последний раз его устанавливали до начала пандемии.

При этом губернатор подчеркнул, что никаких праздничных мероприятий внутри правительства региона не будет.

"Поздравить с праздником людей — поздравлю. Но каких-то мероприятий или концертов не будет", — заявил глава региона.