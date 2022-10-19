"Новые причалы появятся в Брейтово, Угличе, Пошехонье, Тутаеве и других. Это даст им новую жизнь", — сказал губернатор на встрече со СМИ в среду.
Он посетовал, что сейчас теплоходы, идущие по Волге и Рыбинскому водохранилищу, проходят мимо этих населенных пунктов.
"Появление причалов даст возможность развивать туризм", — добавил глава региона.
Евраев добавил, что у Ярославской области большие возможности для развития туризма, правительство региона будет уделять внимание строительству новой туристической инфраструктуры.