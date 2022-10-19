"Если говорить о мерах поддержки, я бы также выделила и деньги туристические, потому что проекты КРТ — это не только жилая застройка. В дальнейшем это развитие промышленных территорий, кластеры, такие проекты тоже есть. Это также развитие туристической инфраструктуры", — сказала Синичич.

Она уточнила, что сейчас под КРТ в России рассматривается 761 территория общей площадью 25 тыс. га. На них может появиться 112 млн кв. м жилья, решения приняты по 226 участкам.

Уточняется, что для развития КРТ используют механизм "инфраструктурного меню". Однако, по мнению застройщиков данный механизм требует улучшения. В частности, нужно уделить внимание на работу с собственниками, формирование документации по планировке территорий и финансирование процесса расселения жителей.

По словам исполнительного директора бизнес-блока ВЭБ.РФ Алисы Денисовой, вместе с жилыми застройками следует создавать необходимую инфраструктуру — это детские сады и школы. На планируемые 112 млн кв. м нужно создать около 450 тыс. мест в школах и детсадах.

С 2008 года ДОМ.РФ по поручению правительства России занимается вовлечением в оборот неиспользуемых федеральных земель. Поправки в Градостроительный кодекс РФ, разрешающие использование механизма КРТ, были внесены в конце 2020 года. Новые нормы дают возможность и для увеличения объемов ввода жилья, и для создания нового качества жизни.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Законом предлагается единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме, подлежащем сносу.