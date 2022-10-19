"Мы будем устанавливать архитектурную подсветку не только в Ярославле, но и в других городах региона: Угличе, Ростове, Переславле-Залесском и Рыбинске", — сказал Евраев на встрече с представителями СМИ в среду.

Он подчеркнул важность этой работы.

"Чтобы у нас были красивые, яркие, светлые населенные пункты. Нужно сделать так, чтобы в них было приятно жить. Людям важна атмосфера", — отметил он.

Евраев напомнил, что в 2022 году такие работы проводились только в Ярославле.

"Мы подсвечиваем исторические здания и сооружения, старинные храмы. Эта работа будет продолжена", — добавил Евраев.