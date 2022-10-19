Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $942 млн, или $2,86 в расчете на акцию, по сравнению с $473 млн, или $1,44 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию зафиксирована на уровне $2,81 против скорректированного убытка в $1,02 на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась до $12,877 млрд с $7,75 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль авиакомпании на уровне $2,28 на акцию при выручке в $12,743 млрд.

United прогнозирует скорректированную прибыль в расчете на акцию в текущем квартале в диапазоне $2-2,25, что намного выше консенсус-прогноза аналитиков, составляющего 98 центов на акцию.