По ее словам, промтуризм стал одним из векторов развития отрасли в регионе.

"Мы прошли первый акселератор по промышленному туризму, получили ценный опыт. В результате стратегия Тульской области была признана лучшей в номинации "ПромКреатив". Сейчас поставили себе новые цели: на первый план выдвинули профориентацию и продвижение регионального туристического бренда в логике "Тула у каждого своя", — сказала Соломатина.

По данным пресс-службы, Тульская область вошла в число 20 регионов, отобранных для участия в акселераторе по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и РАНХиГС при поддержке Минпромторга России.

Тульскую область представляют пять компаний — АО "Евраз ванадий Тула" (металлургия), фабрика музыкальных инструментов "Тульская гармонь", Дом моды Аристократия, рыбная ферма "Сом Сомыч" и ООО "АгроГриб".

В этом году целью акселерационной программы станет продвижение технологического и кадрового потенциала российских производителей.

В свою очередь, АСИ совместно с Ростуризмом будут созданы национальные маршруты промышленного туризма, обсуждается возможность субсидирования их благоустройства, подчеркивается в сообщении.