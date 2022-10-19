"Мы ожидаем (на международном туристском форуме "Большой Урал" в Екатеринбурге — ИФ) руководителей дипмиссии Малайзии, прибудет глава национального туристского офиса. В 1990-е годы у нас были прямые рейсы на остров Лангкави (Малайзия). И сейчас в этой сложной для международного туризма ситуации среди прочих тем мы будем обсуждать туристский обмен, в том числе посредством прямого авиационного сообщения с Малайзией. Есть технические, политические нюансы, но если мы к чему-либо придем, то в наступающем 2023 году будем реализовывать", — заявил Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Президент УАТ также отметил, что это "крайне важно не только с точки зрения привлечения зарубежных авиакомпаний, развития полетной сети".

По его словам, в международном туристском форуме "Большой Урал", который пройдет в Екатеринбурге 23-24 октября, также примут участие эксперты из ряда стран СНГ. В частности, из Белоруссии и Таджикистана.

"Иногда мы заново открываем такие направления, которые ранее не ассоциировались с туризмом, как Таджикистан. А по отдельным элементам его можно отнести к элитарным направлениям. Это восхождение на восьмитысячники, на пик Коммунизма. Это экзотично, интересно", — подчеркнул Мальцев.