"С ночи на 9 октября по 07:00 мск 19 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 15 тыс. 427 пассажиров и 5 тыс. 905 единиц автотранспорта, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовых автомашин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что паромы выполнили 154 круговых рейса.

"Сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома", — добавили в Минтрансе.