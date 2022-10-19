"18 и 19 ноября труппа покажет спектакль "Таня" в постановке художественного руководителя Константина Богомолова. Это эмоциональная и лиричная постановка по одноименной пьесе Алексея Арбузова. В ней раскрывается непростая судьба обычной девушки, которая жертвует собственными интересами ради большой любви, но сталкивается с предательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фестиваль приедут как сам Богомолов, паблик-ток с которым состоится 19 ноября, так и писатель Евгений Водолазкин, актрисы Мария Миронова, Аглая Тарасова, Юлия Меньшова и многие другие известные деятели культуры.

Фестиваль будет проходить на восьми тематических площадках "Сибэкспоцентра", среди которых "Книги", "Лекторий", "АРТ", "Кинозал", а также в Иркутском академическом драмтеатре им. Н.П.Охлопкова.

"Литературную секцию представит pop-up магазин книжного клуба "Достоевский". Посетителей ждут книжные новинки и бестселлеры, а также творческие встречи с выдающимися писателями", — говорится в сообщении.

Кроме того, на фестивале будет работать иммерсивная выставка Юрия Шахояна "Игра с вечностью", объединяющая произведения скульптуры, ювелирного искусства и видеоарт.