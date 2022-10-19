Масштабная выставка продемонстрирует около 120 предметов из коллекции музея.

Экспозиция является частью проекта "Художники о войне и мире", состоящего из двух разделов — "Картины военной жизни" и "Дом и семья. Картины мирной жизни" (откроется позднее).

Выставка "Картины военной жизни" представляет живописные полотна, произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVI-XX веков. Среди них — работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других выдающихся художников.

В 2021-2022 годах эта выставка в несколько расширенном составе экспонировалась в филиале Русского музея в Малаге (Испания), где имела большой успех у публики.

Экспозиция построена в соответствии с хронологией событий российской истории от средневековья до середины ХХ века. Она состоит из 20 тематических разделов, иллюстрирующих важные вехи в жизни нашей страны, связанные с военными испытаниями.

"Русский музей обладает большой коллекцией произведений на батальные сюжеты и на темы, связанные с армейской повседневностью. При этом значительная часть подобных работ обычно находится в фондах и нечасто показывается зрителям. Выставка "Картины военной жизни" призвана продемонстрировать, главным образом, редко экспонируемые произведения военной тематики", — говорится в сообщении.