"Анализ правоприменительной практики свидетельствует об активном использовании физическими лицами — гражданами иностранных государств возможности получать компенсации суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок", — отмечают авторы проекта документа в пояснительной записке к нему.

"Кроме того, на основании уже полученных результатов от реализации пилотного проекта можно констатировать, что продление его действия отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности, увеличении производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить развитие внутренней торговли в целом", — ожидают в Минпромторге.

Проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС действует с 2018 года и с тех пор ежегодно продляется. Эксперимент проводится в 16 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарстане и Мордовской республике.