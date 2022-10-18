Контракт на выполнение работ по визуальному и инструментальному обследованию технического состояния памятника заключен между мурманским муниципальным бюджетным учреждением "Управление дорожного хозяйства" и ООО "Стройтехэксперт" (Тула).

"На основании полученного заключения будет решаться вопрос о комплексном восстановлении мемориала Защитникам Советского Заполярья", — говорится в сообщении.

По данным на сайте госзакупок, контракт стоимостью 933 тыс. рублей был заключен 27 сентября со сроком выполнения до 31 января 2023 года.

В настоящее время ООО "Мурманская строительная компания", имеющее лицензию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выполнило работы по временной герметизации трещин на памятнике.

"Это позволило фактически законсервировать начинающиеся процессы разрушения до момента принятия решения о способе реконструкции", — поясняют в мэрии Мурманска.

Памятник защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны в виде советского воина в плащ-палатке с автоматом, который наблюдает за городом и Кольским заливом, был открыт 19 октября 1974 года к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Мемориал имеет народное название "Памятник Алеше". У подножия памятника находится Вечный огонь.

Местные СМИ начали сообщать о трещинах на поверхности памятника летом текущего года.

Высота статуи солдата — 35,5 м, общая высота мемориала — 42 м. Сопка Зеленый мыс, где находится мемориал, выше уровня Кольского залива на 173 метра. Памятник Алеше считается вторым по высоте в России после монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде.