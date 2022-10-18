"Средства выделены пяти муниципалитетам. В Торопце с учетом сохранения исторического облика города благоустроят территорию по улице Александра Невского. Там установят уличное освещение, разместят малые формы, обустроят парковку", — сказано в сообщении.

Также благоустроены будут территории возле туристических зон в городах Старица, Торжок, Вышний Волочек, Ржев.

"При реализации проектов важно учитывать исторический и культурный код каждого из городов", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

Ранее сообщалось, что в 2022 году туристский поток в Тверской области составит не менее 2,5 млн человек.