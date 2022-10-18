"Деревья мокрые и тяжелые, так что существует вероятность падения", — говорится в сообщении. Специалисты будут решать, когда открыть парки, исходя из текущей обстановки.

На текущий момент комитету по благоустройству известно о 16 деревьях, которые свалил штормовой ветер на подведомственных территориях. Так, в Малоохтинском парке перед стихией не устояли четыре ивы, на проспекте Энергетиков упала липа, на Большой Пороховской — яблоня.

В Перевозном переулке на пересечении с улицей Шаумяна большой тополь перегородил тротуар, ствол был распилен и сдвинут.

В дежурную службу сообщили о двух случаях подтопления на проезжей части: на Малом проспекте Петроградской стороны и на проспекте Обуховской обороны.

Как сообщалось, с воскресенья в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение, в понедельник дамбу полностью закрыли из-за угрозы наводнения, также закрыли сады и парки.