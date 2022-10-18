"Государственный исторический музей сообщает о завершении работ по реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. В настоящее время на памятнике установлены временные леса для проведения завершающих работ по скульптурной группе и постаменту", — говорится в сообщении музея.

Как отметил директор ГИМ Алексей Левыкин, слова которого приводятся в сообщении, "до конца октября реставраторы завершат полировку гранитного постамента и золочение букв памятной надписи". "На сегодняшний момент завершены все работы по усилению фундамента", — добавил он.

В настоящее время реставраторы устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, с помощью спецтехники ведется укладка плит и блоков бордюра отмостки. Эти работы, а также благоустройство территории вокруг памятника будут завершены до конца октября.

Реставрация памятника началась в 2021 году. В связи с особенностями конструкции было принято решение не перевозить монумент, а переместить его рядом, на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона. В январе 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента. Работы предполагают удаление технологического каркаса фигур и остатков формовочной смеси через технологические отверстия, реставрацию внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов.

Открытие памятника запланировано на 4 ноября.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.