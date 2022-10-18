"Банк ДОМ.РФ одобрил финансирование совокупным лимитом 25 млрд рублей на создание курортных и туристических объектов в рамках программы льготного кредитования Ростуризма по ставке до 5% годовых", — говорится в сообщении.

Уточняется, что объем заявок на финансирование строительства туристической инфраструктуры в банке превысил 100 млрд рублей, из них 75% поданы в рамках программы Ростуризма.

Кредитование по субсидируемой государством ставке будет предоставлено на ряд проектов, в том числе санаторно-курортный и гостиничные комплексы в Подмосковье, Омской области, Краснодарском крае и на Байкале.

"Финансирование туристической инфраструктуры для нас стало одним из ключевых направлений работы в 2021 году, сейчас эта тенденция сохраняется. Мы видим повышенный, предметный интерес к строительству и реконструкции курортных объектов на фоне развития внутреннего туризма в стране. Наибольшую активность в сегменте проявляют инвесторы на юге России, в Москве и Московской области, а также на Дальнем Востоке, Байкале и Алтае", — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Никитин.

Напомним, Банк ДОМ.РФ является уполномоченным в рамках программы льготного кредитования туристической инфраструктуры с 2021 года. Первый кредит в размере 6 млрд рублей был предоставлен на строительство гостиничного комплекса в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в России отобрали более 50 инвестпроектов по созданию 13,5 тыс. гостиничных номеров.

"Объем инвестиций по одобренным в этом году проектам составит около 240 млрд рублей, из которых более 166 млрд рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов. С момента запуска программы льготного кредитования мы видим рост инвестиционной активности в гостиничной отрасли. У гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительный срок окупаемости — поэтому без дешевых, длинных кредитов многие проекты было бы сложно реализовать", — рассказала тогда глава Ростуризма Зарина Догузова.