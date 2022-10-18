Полеты по этому направлению вводятся впервые, уточнил "Интерфаксу" представитель перевозчика.

Рейсы будут выполняться по четвергам на самолетах Bombardier CRJ-200. Отправление из Бугульмы запланировано на 19:40, время в пути — более двух часов.

Обратный вылет в Татарстан будет осуществляться в тот же день по маршруту Минеральные Воды — Казань.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности за 2020 год, является Александр Яшин.